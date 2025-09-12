Barış isteyen bütün ülkelere yönelik bir saldırı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında İsrail'in Katar'a yönelik saldırısı ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik şu ifadeleri kullandı:

Gelinen süreç İsrail'in kendini savunma hakkı diyenleri mahcup edecek diyorduk. İsrail saldırganlığı İran'a, Yemen'e yayıldığı gibi dost ülke Katar'a da saldırı gerçekleştirdi. Hamas bir irade koymuştu ortaya. Meşru şartları kabul edeceğini söylemiş ve çağrılara olumlu yanıt vermişti. Ne zaman Hamas barış için çağrıları kabul etse ya bir suikast gerçekleştirdiler ya bir saldırı. Hamas şartları konuşmak üzere bir toplantı kararı almıştı. Barış şartlarını değerlendiren toplantıda Katar'da hedef aldılar Hamas'ı. Müzakere heyetini bile tuzağa düşürecek kadar sinsi yaklaşımdalar. Bu çağrı yapan ülkeler de bu şekilde hedef alındı. Bu İsrail saldırganlığı, bu barbarca terör eylemi barış isteyen ülkelere dönük saldırıdır. Netanyahu şebekesi durdurulmadan, hukuk önünde yargılanmadan diğer konuların konuşulamayacağı net bir şekilde görülmüştür. Tek çözüm bu şebekenin yargılanması olduğu görülmüştür.

Gazze'deki duruma karşı insani bir hassasiyet oluşturmak için yola çıkmış Sumud filosuna da İsrail iki kere saldırmıştır, aslında bu bir kere daha göstermiştir ki İsrail'deki Netanyahu soykırım şebekesi her türlü insani faaliyete, her türlü insani duruşa saldırmak için fırsat beklemektedir.

AJANDAMIZ NET

Türkiye milli güvenlik politikalarından vazgeçmiş değildir. Terör devletçikleri oluşturmak isteyen ülkelerin, birtakım karanlık merkezlerin faaliyetlerini de görüyoruz. Ajandamızı net tutarak, siyasi dilimizi bu enfeksiyonlardan koruyarak cevap vereceğiz. Terörün feshi için atılan adımların kesintisiz devam etmesi gerekiyor.