Başakşehir’de alacak verecek kavgası: Borçlusunu öldürüp hayatına son verdi!

Olay, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda (İGTOT) öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Selçuk Candar bir süre ticaret yaptığı Erdal Özdilek'e bir miktar borç verdi. Borcunu ödemeyen Özdilek, bugün Candar'ın iş yerine geldi. İkili ofis katında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Candar, yanında bulunan tabanca ile Özdilek'e ateş etti. Özdilek yere yığılırken, Candar aynı silahla kendisini vurdu.