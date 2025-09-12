Buca direnişi sürüyor... Verilen sözlerin tutulmazsa çadırları kurup direnişi ailelerimizle birlikte sürdüreceğiz

İzmir'in Buca ilçesinde, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle İş bırakıp direnişe geçen belediye işçilerinin eylemi dördüncü günde de devam etti. Hafta içi görüşmelerde Cuma gününü işaret eden belediye yönetimi sabah erken saatlerde Haziran ayı maaşının ile Temmuz ayı maaşlarının bir kısmını hesaplara yatırsa da sonuç değişmedi. İşçiler. mesai saati bitimine kadar Temmuz ayına ait geri kalan bölümün yatırılmaması halinde eyleme devam edeceklerini açıkladı.

YATAĞI YORGANI BELEDİYE ÖNÜNE SERERİZ

İşçilerin örgütlü olduğu Genel İs İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Yıldız, "Eğer sorun bugün (Cuma) de çözülmezse cumartesi, pazar artık buraya yatağa, yorganı serip çadırları kurup ailelerimizle beraber direnişimize devam edeceğiz" diye konuştu.

İŞÇİNİN MAAŞINA GÖZ DİKMEKTEN VAZGEÇİN

Belediye yönetiminin, haziran ayı maaşının tamamını, temmuz ayına ait de yan hakların yatırıldığını belirten Değer Yıldiz, Temmuz ayı maaşının yatırıldığını görmeden işyerindeki mücadeleyi sonlandırmayacaklarına dikkat çekti. Değer, "O maaşlar yatar ve taleplerimiz yerine gelirse çalışma alanlarımıza gideceğiz. Ağustos ayı maaşımızın planlamasını yapıp zamanında ödenmesi için gereken hazırlıkları yapacağız. Şu anda kararlılıkla, inançla mücadelemiz sürüyor. . İşçinin maaşlarına göz dikmelerimi istemiyoruz. Bunu yapanlar o işçilerin halka hizmet etmesini bekliyorlar. Bu mümkün değil. Bir insan çalışıp üç aydır parasını alamıyorsa o adamı zincire bağlasanız durduramazsınız" diye konuştu.

ÇADIR KURACAĞIZ

Dün Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la görüştüklerini ancak dönüş olmadığını belirten Yıldız, Maalesef şu anda aç yorgun ve perişan olduğumuz için, çocuklarımız için Buca halkına da hizmet edemiyoruz. Sorun bugün de çözülmezse hafta sonu belediye önünde ailelerimizle birlikte direnişe devam edeceğiz" dedi.

ZORLARSANIZ FAİZİNİ DE İSTERİZ

İşverene seslenen Yıldız, şunları kaydetti: "Bizi bir tık daha zorlarlarsa faiz oranlarını da isteriz. Biz sadece kuru maaşımızı istiyoruz. Bu sorunun bitmesini istiyoruz. Biz Buca halkına hizmet etmek istiyoruz. Bu saatten sonra para yatmadan buradan dönmemiz, eylemi bitirmemiz söz konusu değil." diye konuştu.

ARTIK YETER

İşçilerin eyleme devam kararı almasını ile diğer günlerde olduğu gibi dün de ilçede çöpler toplanmasına. Hava sıcaklıklarının da etkisi ile çöpler halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. Yaşananlara tepki gösteren Bucalılar ilçeye bu görüntülerin yakışmadığını belirtip eylemin bir an önce sona erdirilmesini istedi.