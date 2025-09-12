CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davası reddedildi

Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı reddetti. Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada kararını açıkladı. Mahkeme, kongrenin iptaline ilişkin açılan davanın reddine karar verdi. Ayrıca mahkeme, davalı CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın 'pasif husumet yokluğu' nedeniyle reddine hükmetti.