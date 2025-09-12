Fatih Altaylı "Aylık gelirim 200 bin lira" demişti: Saatlerinin değeri dudak uçuklattı!

Gazeteci Fatih Altaylı'nın mahkemede verdiği ifadede aylık gelirini 200 bin lira olarak beyan etmesi kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Altaylı'nın açıkladığı bu rakamın, koluna taktığı milyonluk saatlerle örtüşmediği öne sürülüyor.

"200 BİN TL GELİRİM VAR" DEMİŞTİ

YouTube'da 1,67 milyon abonesi bulunan ve sosyal medya izlenimleri ile sponsorluklardan ciddi gelir elde ettiği bilinen Altaylı, mahkemede aylık kazancını 200 bin lira olarak açıkladı. Ancak uzmanlar ve medya çevreleri, Altaylı'nın YouTube gelirlerinin genel rakamlara göre aylık 15.000–25.000 dolar (güncel kurla 1 milyon liranın üzerinde) olduğunu tahmin ediyor.

MİLYONLUK SAAT KOLEKSİYONU TARTIŞMA YARATTI

Altaylı'nın açıklamasının ardından, yayınlarında taktığı lüks saatler yeniden gündem oldu. Saatlere olan ilgisi bilinen Altaylı'nın koleksiyonunda yer aldığı belirtilen bazı modellerin değerleri şöyle:

Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph: 10 milyon TL'nin üzerinde

Rolex Day-Date 40: 2 milyon TL'nin üzerinde

Rolex GMT-Master II: 3 milyon TL'nin üzerinde

Breguet Classique: 500 bin TL'nin üzerinde

Cartier Santos Dumont: 500 bin TL'nin üzerinde

Cartier Calibre de Cartier: 200 bin TL'nin üzerinde

Ikepod Hemipode: 200 bin TL'nin üzerinde

Bu tablo, Altaylı'nın beyan ettiği gelir ile koleksiyonunun piyasa değeri arasındaki çelişkiyi gündeme taşıdı.

MUHALİF GAZETECİLERDEN TEPKİ

Altaylı'nın mal varlığı ve gelir beyanı tartışılırken, muhalif gazeteciler de daha evvel konuyla ilgili eleştirilerde bulunmuş; gazeteci Enver Aysever, Altaylı'nın yüksek kazançlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Fatih Altaylı'nın bu kadar zenginleşmesi belki hukuki problem değil ama ahlaki problem. Nereden aldın bu paraları? Ne karşılığında aldın? Elinde beyzbol sopasıyla gazeteci çadırı basıp onları dövmek için mi aldın?"

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Fatih Altaylı'nın gelir beyanı ile lüks saat koleksiyonu arasındaki fark, hem sosyal medyada hem de siyasi ve gazeteci çevrelerinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.