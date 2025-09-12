Haberler Gündem Haberleri İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı! Dava o tarihe ertelendi
Giriş Tarihi: 12.9.2025 20:55

Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma nedeniyle “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması başladı. Mahkeme, müzekkere yazılarak davanın örneğinin gönderilmesine, sanık avukatlarının taleplerinin celse arasında sunulmasına ve değerlendirilmesine karar vererek duruşmanın 20 Ekim'e ertelendi.

İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevinden alınmıştı. Kıbrıs'ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin "usulsüz" olduğu gerekçesiyle diploması iptal edilmişti. İmamoğlu hakkında diploması nedeniyle yürütülen ceza soruşturması da tamamlanmış ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talebiyle iddianame düzenlenmişti.

YARGILAMA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu'nun yargılaması bugün başladı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava Silivri'de bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya başka suçtan tutuklu Ekrem İmamoğlu katıldı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, CHP'li milletvekilleri, partililer ve çok sayıda izleyici katıldı.

"YÜKSEK LİSANS MEZUNUYUM"

Kimlik tespiti esnasında tahsili sorulan Ekrem İmamoğlu "yüksek lisans" mezunu olduğunu söyledi. Sabıkasının olmadığını söyleyen İmamoğlu, aylık geliri sorusuna ise 220 bin cevabını verdi.

İDARE MAHKEMESİ'NDEKİ DAVA DOSYASI TALEP EDİLDİ

Duruşma savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşın açtığı dava İdare Mahkemesi'ndeki davanın mahkemeye gönderilmesini talep etti.

20 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme, müzekkere yazılarak davanın örneğinin gönderilmesine, sanık avukatlarının taleplerinin celse arasında sunulmasına ve değerlendirilmesine karar vererek duruşmanın 20 Ekim'e ertelendi.

