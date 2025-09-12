2 polisi canice şehit etmişti: 16’lık katil zanlısı ile anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!

8 Eylül Pazartesi günü sabahı 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Eren Bigül'ün pompalı tüfekle saldırdığı Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'nde bulunan polis memuru Hasan Akın şehit düşürken, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ ise yaralandı.
Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kalan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Saldırgan ile çatışmaya giren Aydemir olay yerinde şehit düştü. Saldırgan Eren Bigül de polisler tarafından bacaklarından ve karnından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.
İncelemeler sonucu, Eren Bigül'ün izlediği videolardan hareketle saldırıyı planladığı ve internetteki el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" bulunan patlayıcılar yaptığı tespit edildi.
ARKADAŞLARINA 16 YAŞIMI GÖREMEYECEĞİM DEMİŞ
16'lık katilin okulda akran zorbalığına uğradığı ve arkadaşlarına "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim" dediği öğrenildi. Eren Bigül'ün saldırı öncesi gece kulüpleri ve kalabalık bölgelerde keşifler yaptığı, son olarak da sokağın da bulunan polis merkezini hedef seçtiğini belirlendi.
TUTUKLANDILAR
İşlemleri tamamlanan sanıklardan 16 yaşındaki katil zanlısı Eren Bigül başta olmak üzere, anne ve babası da dahil olmak üzere 9 kişi tutuklandı.