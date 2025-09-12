Kanlı darbenin üzerinden 45 yıl geçti

ANAYASA ASKIYA ALINDI

Darbeciler ilk iş olarak anayasayı çiğnedi. Ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildi ve bütün STK'lar kapatıldı. Siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu. Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit'i Hamzakoy, Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş'i ise Uzunada'ya sürgüne göndererek siyasi yasaklar getirdi.

İDAMLAR BAŞLADI

Takvimler 9 Ekim 1980'i gösterdiğinde sol görüşlü Necdet Adalı ile ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. Evren'in, 'Asmayalım da besleyelim mi' ve 'adaleti sağlamak için bir sağdan bir soldan astık sözleri' keyfi uygulamaların en büyük kanıtı oldu.