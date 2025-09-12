Özlem Çerçioğlu, Deniz Zeyrek hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek kendisine ait YouTube kanalında Özlem Çerçioğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 saat konuştuğunu ve Özel'in sessiz kalarak hiç cevap vermediğini öne sürdü. Deniz Zeyrek, Çerçioğlu'nun söz konusu görüşmeyi kayıt altına almaya çalıştığını, Özgür Özel'in de Çerçioğlu'nun yanındakilerinin kayıt almaya çalıştığını fark ettikten sonra onları dışarı çıkardığını iddia etmişti.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin 4 saat değil çok kısa sürdüğü ortaya çıktı. Çerçioğlu ile Özel arasındaki görüşmenin imar ile ilgili olması nedeniyle toplantı öncesi telefonların odaya girmeden önce bırakıldığı, toplantı sırasında kayıt alacak bir cihazın olmadığı öğrenildi. Böylece Zeyrek'in iddialarının tamamı asılsız çıkmış oldu.

ÇERÇİOĞLU ZEYREK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Çerçioğlu, kendisine ait YouTube kanalından asılsız iddialarda bulunan gazeteci Deniz Zeyrek hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacak. Çerçioğlu ile Özel arasındaki toplantıya Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen'in de bildirildi. Yamen'in kendisini de suçlayan gazeteci Zeyrek ile arasında akrabalık bağının olduğu belirtildi. Öte yandan Deniz Zeyrek'in ağabeyi Ediz Zeyrek'in Kadıköy Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.