Resul Emrah Şahan “yolsuzluk” soruşturmasında tutuklamaya sevk edildi

Yolsuzluk soruşturmasına Resul Emrah Şahan da eklendi. Dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları ile dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemeler neticesinde Şahan savcılığa ifadeye verdi. İfadenin ardından Şahan, "İrtikap", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, Resul Emrah Şahan'ın örgütün kuruluş yeri olan Beylikdüzü sürecinden bu yana örgütün bilfiil içerisinde bulunduğu, Beylikdüzü'nden Şişli Belediye Başkanlığı'na geçen süreç içerisinde görev ve sorumluluğu uhdesinde olmamasına rağmen resmi hiyerarşi içerisinde kendisinin üstünde bulunan yöneticilere talimat verebilecek pozisyonda bulunduğu yer aldı.

ÇELİŞKİLİ BEYANLAR

Sevk yazısında, Şahan'ın ifadesinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na şüpheli Mehmet Murat Çalık referansıyla girdiğini ve işe 2014 yılında başladığını beyan ettiği, ancak yine ifadesinin devam şüphelinin örgüte dahil oluşunu gizlemek amacıyla çelişkili beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

SUÇTAN KAÇMAYA YÖNELİK İFADE

Şahan'ın ifadesinde, etkin pişmanlık ifadeleri kapsamında ifade veren şüpheliler, müştekiler ve tanıkların beyanlarının çoğunu doğruladığı ancak alınan ifadesindeki çelişkili beyanları da göz önünde bulundurulduğunda irtikap iddialarını reddetmesinin suçtan kaçmaya yönelik beyan olarak değerlendirildiği sevk yazısında yer aldı.



MADDİ MENFAATLERİ SİSTEM'E AKTARDI

Sevk yazısında, Resul Emrah Şahan tarafından irtikap suçu sonunda temin edilen maddi menfaatlerin örgütün "SİSTEM" adını verdiği yapıya aktarttığı belirtildi. Resul Emrah Şahan'ın örgüt yöneticisi Fatih Keleş'in talimatlarını yerine getirdiği belirtilerek, bu suretle suç örgütünün milyonlarca TL haksız kazanç elde etmesini sağladığı, kamu zararına sebep olduğu ve örgüte fon sağlanmasına katkıda bulunduğu yazıda vurgulandı.