Sahte diploma davası başladı: Ekrem İmamoğlu hakim karşısında

İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevinden alınmıştı. Kıbrıs'ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin "usulsüz" olduğu gerekçesiyle diploması iptal edilmişti. İmamoğlu hakkında diploması nedeniyle yürütülen ceza soruşturması da tamamlanmış ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talebiyle iddianame düzenlenmişti.

YARGILAMA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu'nun yargılaması bugün başladı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava Silivri'de bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya başka suçtan tutuklu Ekrem İmamoğlu katıldı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, CHP'li milletvekilleri, partililer ve çok sayıda izleyici katıldı.