Son dakika: Alaattin Köseler’in usulsüzlük sicili kabarık! Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar

BÜTÜN SÜREÇLERDEN HABERİ VARDI



Bilgi İşlem Müdürlüğü Personeli Abbas Gürdal: "Kasım 2024'te güvenlik kamera kayıt cihazına aktarım sağlandı. 300.000 gibi bir rakam karşılığı yapılan bir işti. Ancak 10 gün sonra daha önceden bu işi yapan Gürsel isimli şahsa doğrudan teminin yapılması istendi. Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş bunu benden istedi. Ben böyle usulsüz bir işleme imza atmayacağımı söyledim. Bütün süreçlerden belediye başkanının hiç kuşku yok ki bilgisi var ancak bu süreci yürüten ve yöneten Ataşehir'den gelen özel kalem müdürü Veli Gümüş. Onu da getiren Belediye Başkanı. Belediye Başkanı belediyenin en üst derecede amiri onun bilgisi ve talimatı olmadan belediyede hiçbir hareket olmaz."

KÖSELER'İN SÖZÜYLE İHALESİZ İŞ YAPTIK



Hakan Dindar: "Alaattin Köseler'i makamında halen tutuklu olan eşim Havva Dindar ile ziyaret ettik. Bir kısım hak edişlerimiz ile yeni dönemde bizimle çalışıp çalışmak istemediği hususunu açıkça konuştuk. Biz Alaattin Köseler'in sözü üzerine bize bildirilen tüm teknik işlemleri herhangi bir ihale süreci olmadan yaptık."