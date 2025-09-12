Suriye’nin istikrarı kritik önemde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İsrail'in, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Kaynaklar basın bilgilendirme toplantısı sonrası şu açıklamaları yaptı:

EGEMENLİK HAKLARINA SALDIRI

İsrail'in Suriye topraklarında ve Katar'da gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası hukuka aykırı olup, her iki ülkenin egemenlik haklarına açık bir saldırıdır. Bu tür provokatif eylemler, bölgedeki gerginliği tırmandırmakta ve barış çabalarını olumsuz etkilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sürdürmektedir. Bu kapsamda İsrail'in Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİ

Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen beşinci kol faaliyetleri ve algı operasyonlarına karşı dikkatli ve sağduyulu olunması büyük önem taşımaktadır. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da bu dezenformasyon faaliyetlerine bilinçli ya da bilinçsiz şekilde alet olduğu görülmektedir. Her geçen gün daha da kontrolsüz hale gelen sosyal medya, gelecekte bir beka sorunu haline gelme potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle halkımızın, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır.

Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Suriye Hükümeti tarafından halkın huzur ve refahına doğrudan katkı sağlayacak şekilde başta DEAŞ olmak üzere bölgenin terörden arındırılması yönündeki taleplerini dikkate alıyor, bu çerçevede Suriye ile eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesini desteklemeye kararlıdır.



TERÖRİZMİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRDİLER

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Uluslararası topluma, İsrail'in aktif yöntemlerle durdurulmadıkça Katar'da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleterek kendi ülkesi dahil tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor, daha fazla sorumluluk üstlenme çağrımızı yineliyoruz" dedi. Aktürk, Suriye Harekat Alanları'nda gerçekleştirilen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında ise bugüne kadar 236 kilometre Tel Rıfat'ta, 357 kilometre Münbiç bölgesinde olmak üzere toplam 593 kilometre uzunluğunda tünel imha edildiğini açıkladı.