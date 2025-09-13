İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de 2 polisin şehit olduğu, 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki Eren Bigül'ün annesi Aysel Bigül ile babası Nuhver Bigül de yer aldı. Eren Bigül'ün İzmir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi de tamamlandı. Bigül'ün savcılık sorgusu yapılacak. Eren Bigül'ün okulda akran zorbalığına uğradığı ve arkadaşlarına "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim" dediği öğrenildi.

Eren Bigül'ün saldırı öncesi gece kulüpleri ve kalabalık bölgelerde keşifler yaptığı, son olarak da sokağında bulunan polis merkezini hedef seçtiği belirlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın videolarını izlediği tespit edilen saldırgana talimatı kimin verdiği araştırılıyor. Eren Bigül'ün babası Nuhver Bigül'ün ava meraklı olduğu, oğlunu küçük yaşlardan beri ava götürerek silah kullanmayı öğrettiği tespit edildi. Eren Bigül'ün yaklaşık bir yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesi ve çevresinin bu durumu fark ettiği ancak yetkili makamlara başvuru yapılmadığı kaydedildi. Eren Bigül'ün 2 yaşındaki kız kardeşi, devlet tarafından koruma altına alındı. Bigül'ün pompalı tüfekle yaptığı saldırıda, polis memuru Hasan Akın ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit olmuştu.