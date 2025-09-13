Haberler Gündem Haberleri AK Partili Hüseyin Yayman'dan Hamdi Kılıç'ın vefatına ilişkin taziye mesajı
Giriş Tarihi: 13.9.2025 16:28 Son Güncelleme: 13.9.2025 16:33

AK Partili Hüseyin Yayman'dan Hamdi Kılıç'ın vefatına ilişkin taziye mesajı

AK Partili Hüseyin Yayman'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayınladı. Yayman mesajında "Hayatını davasına, milletimize ve devletimize adamıştı. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AK Partili Hüseyin Yayman'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayınladı. Yayman mesajında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız,

Değerli Dostum ve çocukluk arkadaşım Hamdi Kılıç beyfendi Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Derin entellektüel birikimi, sarsılmaz karakteri ve dava adamı kimliğiyle müstesna bir şahsiyetti. Milletine aşık bir insandı. Asistanlığa beraber başlayıp Türkiye'mizin son 35 yıllık hikayesine beraber tanıklık ettik. Ömrümüzden uzun hayallerimiz yolunda sonsuz sohbet ve muhabbetimiz oldu. Kimi zaman içli Türküler eşliğinde efkarlandık kimi zaman dağlarda sessizce yürüdük. Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük bir bağlılıkla hizmet etmiş, en zor zamanlarda en sakin çözümleri teklif etmişti. Hayatını davasına, milletimize ve devletimize adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir.

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

