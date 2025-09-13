Bakan Hakan Fidan Doha’da Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı'nda, İİT-AL Olağanüstü Zirvesi'ne sunulacak karartasarısı ele alınacak. Bakan Fidan'ın buradaki hitabında, Türkiye'nin İsrail'in menfur saldırısına karşı Katar'la dayanışma içinde olduğunu yinelemesi, İsrail'in bu saldırıyla sadece barış çabalarını değil, Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de hedef aldığına dikkat çekmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, söz konusu saldırının aynı zamanda Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasına ulaşmakla ilgilenmediğini bir kez daha gösterdiğini ifade etmesi, Türkiye olarak, ilk günden bu yana, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığının Filistin'le sınırlı kalmayacağı ve İsrail'in yayılmacı politikalarının tüm bölge için tehdit oluşturduğu uyarılarını tekrarlaması öngörülüyor. Ayrıca Fidan'ın, bölge ülkelerinin ve sorumluluk sahibi küresel güçlerin eşgüdüm içinde hareket ederek İsrail'e karşı güçlü tepki göstermesi gerektiğini vurgulaması, birçok ülkenin, geç de olsa, Filistin'i tanıma niyetlerinin açıkladığını, bu tanıma ivmesiyle eşzamanlı olarak İsrail'e yönelik somut önlemler alınması gerektiğini ifade etmesi, bunun yanı sıra, Gazze'deki soykırımın bir an önce sona ermesini teminen kalıcı bir ateşkese ulaşılmasının halen elzem olduğunu hatırlatması bekleniyor. Buna ilaveten Fidan'ın, Filistin'i tanımaya yönelik yayılan ivmeden istifade ederek, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğinin kabulü için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmesi öngörülüyor.

İİT-AL OLAĞANÜSTÜ ORTAK ZİRVELERİ

Devlet Başkanları seviyesinde düzenlenecek olan Zirve, İsrail'in 9 Eylül günü Doha'ya yaptığı saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenlenecek. Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve bilahare Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenmeye başlanan İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvelerinin 3'üncüsü olacak. Zirve'de İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yanı sıra İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınacak. Zirve'de kabul edilecek Karar'da, önceki İİT-AL Olağanüstü Zirveleri, 21- 22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve 25 Ağustos 2025 tarihinde Cidde'de düzenlenen İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlara atıfla; barış ve güvenliğin devamı için İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının ivedilikle durdurulmasının ve önemine vurgu yapılması öngörülüyor.