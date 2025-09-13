Bilal Erdoğan Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde konuştu: Alparslan kapıyı açtı, Ertuğrul Gazi bu topraklara bizleri yerleştirdi

"ALPARSLAN KAPIYI AÇTI, ERTUĞRUL GAZİ BU TOPRAKLARA BİZLERİ YERLEŞTİRDİ"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine her sene daha fazla ilgi gösterildiğini söyledi.

Şenliklerde Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin anıldığını belirten Erdoğan, "Ertuğrul Gazi, yine bu toprakların bize vatan olmasında öncülük etmiş, büyük emek vermiş, bizim için bir önder kişi. Adeta, Alparslan'ın işte torunlarından bir tanesi. Alparslan kapıyı açtı, Ertuğrul Gazi bu topraklara bizleri yerleştirdi." ifadesini kullandı.

Erdoğan, uzun süredir dünyada geleneksel sporların gelişmesi için mücadele verdiğini dile getirdi.

Bu durumun merkezinin Türkiye olmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığının altını çizen Erdoğan, "Biz, millet olarak hem Orta Asya'daki soydaşlarımız, kardeşlerimiz hem Anadolu'da, bu geleneksel kültürümüzü, değerlerimizi yaşatmanın mücadelesini faal bir şekilde, aktif bir şekilde veriyoruz." diye konuştu.