Mahkeme kararıyla CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda görevlendirilen Gürsel Tekin, "2 yıl önce İnce'yi infaz ettiniz. Bugün İnce ile biz yan yanayız. Son 1.5 yıldır Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar. Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz. Nokta" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından mahkeme kararıyla görevlendirilen Gürsel Tekin, dün CHP'nin Sarıyer'deki binasında basın açıklaması yaptı. Tekin, "Genel Başkanımız başımızın tacıdır. Ne zaman gelirse bina hepimizin, sıkıntı yok. Özellikle son günlerde olabildikçe sorunu çözme adına konuşmamayı tercih ediyoruz. Televizyon yöneticisi arkadaşlarıma bir ricam var. Her gün Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz, bizlere yalan yanlış iftiralarla saatlerce yayınlarda kalıyor. Bugüne kadar çokça televizyonlar bizi yayına çağırdı. Özellikle Halk TV ve Sözcü TV'ye rica ediyorum. Ne zaman istiyorsanız bir telefon kadar sizlere yakınım. Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarına gösterdiğiniz duyarlılığın bir kısmını bana göstermenizi istiyorum. Gereksiz tartışmalarda işimizi yapamaz hale geldik. Biz bir kararla buraya geldik" dedi.

'15 EYLÜL İLE MEŞGUL DEĞİLİZ'

CHP'nin 15 Eylül'deki kurultay davası üzerine konuşan Tekin, "15 Eylül ile meşgul değiliz. Hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Bunlara rağmen sabırla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Öyle saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz ki inanılır gibi değil. Biz galiba büyük bir suç ortaklılığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana. Şimdi parti kaçkınlarına bakıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partililer birbirimizle tartışırız, yarışırız. Ama unutmayın sonra yine bir arada oluruz. Unutmayın 2 yıl önce Sayın İnce'yi infaz ettiniz. Bugün Sayın İnce ile biz yan yanayız. Son 1.5 yıldır Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar. Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz. Nokta. Bütün saldırılara rağmen sabrımızı korumaya çalışacağız. Bir an önce görevimizi yapacağız" diye konuştu.