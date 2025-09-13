Darbe anayasasının değişmesi lazım

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Çanakkale'de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 Eylül darbesinin Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesi olduğunu ifade ederek, "Demokrasi tarihimiz adeta darbeler tarihi. Biz, darbeler tarihini tarihe gömdük. Milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle son 23 yılda vesayetçi anlayışın müdahalelerine karşı koyduk. Milli irade bayrağını yere düşürmedik. Milletimiz, darbelere karşı darbe yapmayı öğrendi. Darbeler ezanlarımızı, selaları susturmuştu. 15 Temmuz'da selalar, darbeleri susturdu. Milletimiz, demokrasi mücadelesinin nasıl verildiğini tüm dünyaya gösterdi" dedi. Darbe anayasasıyla yönetilmekten memnun olmadıklarını da kaydeden Tunç, "Bu anayasanın değişmesi lazım. Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken kavuşmamız lazım" dedi.