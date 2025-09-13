DHKP/C’nin kilit ismi İstanbul’da yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün açık alan yapılanması DEV-GENÇ saflarında faaliyet gösteren kritik isimlerden U.G. yakalandı. Sansasyonel eylem arayışında olduğu öğrenilen U.G.'nin "Haydar" kod adlı C.G. ile M.G. adlı 2 ağabeyinin ise 9 yıl önce Tunceli-Hozat arasındaki kırsalda hava harekâtında öldürülen DHKP/C'li 11 kişi arasında yer aldığı öğrenildi. U.G.'nin saklandığı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.