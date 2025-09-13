Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonunda fotoğraf çekenlere soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan dava açılmıştı. Açılan davanın ilk duruşması dün Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu içindeki duruşma salonunda yapıldı.

DURUŞMADA GÖRÜNTÜ ÇEKENLERE SORUŞTURMA

Ses ve görüntü almanın yasak olduğu duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun savunma yaptığı esnada bazı görüntüler çekilmiş ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntü çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespit edilmesi için, "Ses veya görüntülerin kayda alınması" suçundan soruşturma başlattı.