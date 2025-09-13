Emperyalizme karşı Sakarya tokadı

Türk milletinin varlık ve yokluk mücadelesi verdiği Sakarya Meydan Muharebesi, 104 yıllık gurur olarak şanlı tarihimizde kutup yıldızı gibi parlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 22 gün süren yoğun çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi, emperyalizmin suratına büyük bir tokat indirdi. Atatürk'ün 26 Ağustos 1921 tarihinde verdiği "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz" sözleri sonrası Türk askeri, düşman kuvvetlerinin üzerine coşkun bir sel gibi aktı. Sakarya Meydan Muharebesi, "Türk'ün zaferi" olarak tarihe geçti. 26 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen tarihi emir sonrası başlayan ve 22 gün 22 gece sürdükten sonra 13 Eylül günü zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletine esaret zinciri vurulmayacağının en önemli kanıtı oldu.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Başkan Erdoğan'ın Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldömüyle ilgili yayımladığı sosyal medya mesajında "Sakarya'da sergilenen kahramanlık, yalnızca bir askeri başarı değil, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biridir. Sakarya Zaferi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini göstermiştir. Bu anlamlı günün milletimize ilham ve güç kaynağı olmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.