Huzur hakkı yalanını maaş bordrosu çürüttü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu kez de siyasi algı depremi yaşandı. AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Uluhan, CHP'li Belediye Başkanı Serkan Sak'ın, personel giderlerini bahane göstererek suya yaptığı yüzde 41'lik zamma tepki gösterdi.

Uluhan, yaptığı açıklamada, "Personel maaşlarından yakınıyorsan, belediye iştiraki SIN-JET'ten aldığın 53 bin TL'lik huzur hakkından vazgeç" dedi. Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP'li Başkan Serkan Sak, "Algı ve iftira siyasetini bırakın.

Kanıtlayamazsanız şerefsizsiniz, kanıtlarsanız istifa edeceğim" dedi. Sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmaya dönen tartışmada, AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Uluhan, CHP'li Belediye Başkanı Serkan Sak'ın, SINJET'ten aldığı huzur hakkına ilişkin 53 bin 837'lik maaş bordrosunu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında ise, "İşte şahsıma hakaret ederek yalanladığın huzur hakkının belgesi. İpliğin pazara çıktı. İstifa et" dedi. Sak, gelen tepkiler üzerine "Evet bu maaşı alıyorum ve bu benim hakkım" dedi ancak istifa etmedi.