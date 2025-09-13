Kameralar 7/24 kayıtta

Geri gönderme merkezlerinde, yabancıların kendi odaları dışında kalan tüm alanlar 7 gün 24 saat boyunca, kör nokta bırakılmayacak şekilde kameralarla izleniyor. Kamera kayıtları 6 ay boyunca saklanıyor. Ortaya atılan bir iddia olduğunda kayıtlar anında inceleniyor; herhangi bir ihmal ya da hata tespit edilirse adli ve idari soruşturmalar başlatılıyor. Merkezin şeffaf yapısına dikkat çeken Ramazan Seçilmiş, "Ortaya atılan hiçbir iddia göz ardı edilmiyor. Hepsi dikkatle inceleniyor. Bu merkezler, göç yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin simgesidir" dedi. Geri gönderme merkezleri, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, Anayasa ve ilgili kanunlar ile Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) standartlarına uygun şekilde yapılandırılmış durumda. Hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlar tarafından, haberli ya da habersiz olarak düzenli denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, geri gönderme merkezlerine 2024 yılında 898, 2025'in ilk sekiz ayında ise 912 denetim ve ziyaret gerçekleştirildi. Ramazan Seçilmiş, denetimlerin göç yönetimindeki önemine dikkat çekerek, "İl valileri başkanlığında oluşturulan komisyonlarca da düzenli denetimler yürütülüyor. Bu, göç yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA ÖRNEK

Düzensiz göçle mücadele, günümüzde tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye, düzensiz göçe geçit vermeyen kararlı duruşu ve insani göç yönetimi anlayışıyla, bugün dünyaya örnek gösterilen bir ülke konumunda. Yabancılar, hem geri gönderme merkezine getirilmeden önce hem de merkezden ayrılırken sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ayrıca, merkezde kaldıkları süre boyunca da sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Merkezde spor ve oyun alanları bulunuyor, sosyal etkinlikler ve el sanatları faaliyetleri düzenleniyor. Özel ihtiyaç sahibi bireyler için diyet menünün de yer aldığı üç öğün yemek veriliyor.