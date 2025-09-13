Suça sürüklenen çocuk operasyonu

Hayatlarının baharında yaşıtları tarafından öldürülen Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır ve Fatih Acacı cinayetlerinde ortaya çıkan ve aileleri ölümle tehdit eden "C31K" adlı platforma ağır darbe vuruldu. SABAH Gazetesi, Türkiye gündemine oturan bu üç cinayetteki tehdit olaylarını "O hesaplar yine sahnede" başlıklı haberi ile gündeme taşımıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Telegram ve Discord üzerinden faaliyet gösteren "C31K" adlı platformda çocuk istismarı, tehdit, hakaret ve suç örgütleri propagandası içerikli paylaşımların tespit edilerek soruşturma başlattı.

13'Ü ÇOCUK 30 ŞÜPHELİ

Çalışmalarda 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 40 şüpheli belirlendi. 2'sininse yurtdışında olduğu öğrenildi. Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda 13'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 30 kişi yakalandı. Platformda, çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar, hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaretler, doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, mağdur ailelere yönelik taciz ve tehdit içerikleri ile şehit ailelerine hakaretlerin paylaşıldığı tespit edildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Şüpheliler hakkında, "7545 Sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirme, kişisel verilerin kaydedilmesi, hukuka aykırı olarak verilmesi ya da ele geçirilmesi, suçu ve suçluyu övme, terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin propagandasını yapma" suçlarından başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor.



Şahin Çakır.......................Mehmet Ali Acacı



Çocukları öldürülen babalar buluştu

Ankara'da 10 Ağustos'ta bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın (23) babası Şahin Çakır, 8 Eylül'de yaşıtı D.G. (15) tarafından öldürülen Fatih Acacı'nın (15) babası Mehmet Ali Acacı'ya taziye ziyaretinde bulundu. Acılı iki baba birbirlerine sarılarak başsağlığı diledi. Baba Şahin Çakır, çocuk suçlularla yönelik düzenlemenin bir an önce yapılmasını isteyerek, "Bizim başımıza geldi ama bir başka Ahmet'in, Mehmet'in başına gelmesin. Cezaların artırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Mehmet Ali Acacı da çocuğunu gençliğinin baharında kaybettiğini söyleyerek, "Bu tür olayların sonlanması ve devletin buna bir el atması lazım. Cezaların artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Hâlâ tehdit mesajları aldıklarını belirten Acacı, "Acımız varken bir de tehditlerle uğraşıyoruz" dedi.