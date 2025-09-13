TELE 1’de alevi vatandaşlara yönelik alçak sözler! Merdan Yanardağ haddini aştı

TELE1 ekranlarında program yapan Merdan Yanardağ yeni bir skandala imza attı. Daha önce de pek çok defa vatandaşlara yönelik ayrıştırıcı ifadeler kullanan Yanardağ bu kez de Alevi vatandaşları hedef aldı.

"ALEVİ'NİN HAİNİ ÇOKTUR"

Yaptığı programda alçakça ifadelere yer veren Yanardağ, Alevi vatandaşlara yönelik, "Alevi'nin haini çoktur." ifadelerini kullandı. Yanardağ'ın bu ifadeleri tepki çekerken ilk açıklama RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi.