‘Terörsüz Türkiye için hepimiz mükellefiz’

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 9. kez toplandı. Toplantıda iş dünyası temsilcileri konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin en kronik sorunlarından birini çözmek için tarihi fırsat yakalandı. Temennimiz yapıcı atmosferin korunması. Terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmek için hepimiz mükellefiz" dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise, "Komisyon kısa sürede çalışmalarını tamamlamalı. Bölgedeki ticaret canlandırılmalı. Acı günleri unutacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, "Terörden etkilenen bölgede istihdam çok önemli. Barış ortamı sayesinde ülkemizin diğer bölgelerinin istihdamının yükselmesi için büyük potansiyel görüyoruz. Bizden sonraki jenerasyonlara önemli miras bırakacağımızı düşünüyoruz. Terörün Türkiye'ye yıllık maliyeti 240 milyar dolar. Örneğin 100 milyar dolarla 2.5 milyon konut yapılabilirdi, 12 kuzey Marmara otoyolu, 9 İstanbul İzmir otoyolu, 50 Yusufeli Barajı yapılabilirdi" dedi. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de "Teröre para harcanmamış olsaydı ülkemiz ilk 10 ekonomik ülke arasına girebilir, kişi başı milli gelirimiz 30 bin doları geçebilirdi" dedi.