Amerikalı UFC dövüşçüsü İsrail’e sert sözlerle tepki gösterdi: 11 Eylül saldırılarını onlar yaptı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Binlerce savunmasız ve masum sivili katleden işgalci İsrail, son olarak Gazze'yi işgal planını devreye soktu. Gözlerini kan bürüyen Siyonistler, söz konusu plan çerçevesinde son günlerde 360 noktaya saldırı düzenledi.
İsrail'in Gazze'deki masum sivilleri hedef alan saldırıları dünya kamuoyunda büyük tepki toplarken, Amerikalı UFC dövüşçüsü dövüşçüsü Bryce Mitchell de yayınladığı video ile Tel Aviv yönetimini sert sözlerle eleştirdi, ülkesini uyardı.
"11 EYLÜL SALDIRILARINI İSRAİL YAPTI"
ABD'de 2001'de yaşanan 11 Eylül saldırılarını İsrail'in gerçekleştirdiğini söyleyen Mitchell, "Epstein Adası'ndaki çocuklara tecavüz işlerinin arkasında da İsrail var. İsrail devleti şeytanın taraftarıdır." dedi.
"BEN MÜSLÜMANLARI SEVİYORUM"
"İsrail halkı Hz. İsa'yı sevmiyor. Ben Müslümanları seviyorum. Onlar Hz. İsa'yı seviyorlar." diyen Mitchell, ülkesini de uyararak "Eğer ülkemizi geri almazsak Amerika yanıp kül olacak." dedi.
"YAHUDİLERDEN BIKTIM, YALANLARINDAN BIKTIM"
Mitchell, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: