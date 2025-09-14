Amerikalı UFC dövüşçüsü İsrail’e sert sözlerle tepki gösterdi: 11 Eylül saldırılarını onlar yaptı

"BEN MÜSLÜMANLARI SEVİYORUM"

"İsrail halkı Hz. İsa'yı sevmiyor. Ben Müslümanları seviyorum. Onlar Hz. İsa'yı seviyorlar." diyen Mitchell, ülkesini de uyararak "Eğer ülkemizi geri almazsak Amerika yanıp kül olacak." dedi.

"YAHUDİLERDEN BIKTIM, YALANLARINDAN BIKTIM"

Mitchell, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: