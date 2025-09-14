Antalya’da 5 tutuklama

HP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı. İşadamı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V'nin sahibi Mehmet Okan Kaya, Levent Şapçıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Antepe Müdürü İsmail Erdoğmuş tutuklanan isimler. Soruşturma dosyasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in belediyeyle iş yapan firmalardan para talep ettikleri, ödemeler karşılığında hak edişlerin ve imar izinlerinin hızla çözüldüğü yönünde ifadeler yer aldı. MASAK raporlarına dayanan incelemelerde, ödemelerin gizlenmesi için fatura düzenleme ve şirketler üzerinden aklama yöntemleri kullanıldığı tespit edildi. Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.