Ataşehir'de ahırda korkutan yangın! Alevler söndürüldü
Giriş Tarihi: 15.9.2025 00:37

Ataşehir'de ahırda korkutan yangın! Alevler söndürüldü

İstanbul Ataşehir'de gece saatlerinde bir ahırda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirdi.

İHA

Olay 23.15 sıralarında İnönü Mahallesi Çamaşırcı Deresi Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu yanındaki ahırda başlayan yangın bir anda büyüdü.

Yangın nedeniyle ev sahipleri olayın paniği ile kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken hayvanların da zarar görmediği öğrenildi. Yangının sönmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

