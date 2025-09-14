Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç’a veda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık sebebiyle 58 yaşında yaşamını yitirdi. Erdoğan, dava arkadaşı Hamdi Kılıç'ın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak "Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın" dedi. Çok sayıda siyasetçinin de katıldığı törende Kılıç, cenaze namazıın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi. Erdoğan'ın uzun yıllar boyunca başdanışmanlığını yapan ve konuşma metnini hazırlayan Kılıç, "Kalemin ve kelamın ustası" olarak anılıyordu.

Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan değerli dava yol arkadaşımız Hamdi kardeşimiz uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalemdi. Güçlü bir beyindi. Bir fikir adamıydı. Ve yanımızda bir mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı. İşini yolda koymadı. Ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde de işini aksattığına ben şahit olmadım. Ve son ana kadar hele hele vasiyetindeki anı öğrendiğimde gerçekten Rabbime şu niyazda bulundum: 'Ya Rab bizleri inşallah cennetinle, cemalinle sevgili Habibi'nin Livaü'l Hamdi ismiyle müsemma sancağı altında müşerref eyle.' Şu anda bu cenaze namazına iştirak eden tüm kardeşlerimden de Allah razı olsun. Rabbim birlikte bizleri haşr-u cem eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.