Halk TV yayınında üç şüpheliye cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldı: 4 yıl 8 aya kadar hapisleri istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halk TV'de yayınlanan 'Seda Selek İle Neden Sonuç' programının bir bölümünde 'cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçuna ilişkin Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve yorumcu konuklar Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci'ye yönelik re'sen soruşturma başlatıldı.

"ZULME UĞRADI ZULM ETTİ"

Soruşturma kapsamında İbrahim Kahveci'nin "Ben Erdoğan'a 28 şubat sürecinde haksız yere ceza verildiğinde bunu eleştirdim, şimdi dönüyorsunuz bakıyorsunuz o dönem zulüm görenler bugün zalimliğin peşinde koşabiliyorlar. İlkeli insan kişi peşinde koşmaz, ilkesinin peşinde koşar, şeklinde söz

söylediği, Mehmet Tezkan'ın karşılık olarak, "İsrail gibi mesela" şeklinde konuşmaya katıldığı ve İbrahim Kahveci'nin "aynen aynen evet" şeklinde yanıt verdiği, İbrahim Kahveci'nin: "Zulme uğradı, zulm etti" o örneği çok veriyorum yani İsrail Hitler Yahudileri soykırıma uğrattı, oradan gelen yahudiler İsrail devletini kurdu. Şuanda İsrail Hitlerin soykırım yaptığı Yahudi'lerden daha zalim bir İsrail ortaya çıktı. Netenyahu, bütün söylemiyim çünkü Telaviv'deki Dünya'da Netenyahu'ya yönelik tepkiler Yahudi ırkından daha fazla neredeyse, yani Telavivde o öyle. Bir dönem zulüm görenlerin gücü ele geçirdikleri zaman zalimliğin zirvesine çıkıyorlar. Bu zalimliğe karşı hepimiz dur demek zorundayız, hepimiz" şeklinde sözler söylediği ve Mehmet Tezkan'ın da bu sözleri destekler nitelikte sözler söylediği tespit edildi.

"HAKARET UNSURU TAŞIMAYAN İFADELER"

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni şüpheli Suat Toktaş, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Programın Seda Selek moderatörlüğünde yapılıyor. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Soruşturmaya konu programda İbrahim Kahveci ve Mehmet Tezkan katılımcı olarak bulundular. Uzun yıllardır ekranlarda olan ve yazılı ve görsel çeşitli medya organlarında çalışmış gazeteciler. Bu tecrübeye dayanarak söz söyleme gücüne sahip gazeteciler. Programın tamamına bakıldığında İsrail eleştirisi söz konusu. Programın kısa bir bölümünde Cumhurbaşkanının adı geçse de programın ana öznesi Cumhurbaşkanı değil. Sarf edilen sözler eleştiri sınırında hakaret unsuru taşımayan ifadeler" dedi. Diğer şüpheliler Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci de suçlamaları ifadelerinde reddetti.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı programda sarf edilen sözlere ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede Suat Toktaş'ın da kanalın sorumlu müdürü olarak bu programı yayınlamasının Cumhurbaşkanına hakaret eylemi kapsamında olduğu ve şüpheliler tarafından sarf edilen sözler ile Cumhurbaşkanı'nın şeref, onur ve saygınlığını rencide etmek suretiyle atılı 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret suçunu işledikleri anlatıldı. Suat Toktaş, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci'ye 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istemiyle dava açıldı. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.