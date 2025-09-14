Kartal Belediyesi’nde kaçak inşaat skandalı! Meçhul inşaat bilmecesi

Kartal Belediyesi mülkiyet kendisine ait olan Çavuşoğlu Mahallesi 2810 ada,3 parsel ile 2809 ada 7 parsellerde meçhul bir inşaatın temelini attı. Ne yapıldığı hem kamuoyundan hem de mahalle halkından gizlenen gizemli inşaat ile ilgili hayırsever bir vatandaş tarafından kreş yapıldığı öne sürüldü. Ancak bu belediye tarafından konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

BAŞKAN MECLİSTE SUS PUS

Ruhsat bilgileri bulunmayan inşaat, meclis toplantısında da gündeme geldi. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Adem Yıldız'ın sorusuna Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sessiz kalarak cevap vermedi. Gökhan Yüksel'in sus pus olduğu Kartal Belediyesi'nin kendi arazisinde başlattığı, inşaatın 2025 yılı yatırım programında yer almadığı ve her hangi meclis kararının da bulunmadığı da görüldü.

Mahalle halkı inşaat ile ilgili olarak CİMER üzerinden hem şikayet bulundu hem de bilgi istedi. Cumhurbaşkanlığına vatandaşların gönderdiği başvuru üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kartal Belediyesi'nden inşaat ile ilgili bilgi ve belgelerini istedi. İl Müdürlüğü, yazısında söz konusu inşaat ile ilgili imar kanunun gerekli maddeleri uyarınca gereğinin de yapılmasını ve mühürlenmesini talep etti. Ayrıca edinilen bilgiye göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'nün söz konusu inşaat ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

RUHSATI OLMADIĞI İÇİN ŞANTİYE ELEKTRİĞİ ALINAMADI

Öte yandan edinilen bilgilere göre, söz konusu inşaatın ruhsatının olmadığı öğrenildi. Ruhsatsız gerçekleştirilen inşaata şantiye elektriği alamadığı bu nedenle jeneratörden sağlanan elektrikle çalışmalara devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine inşaatçıların SGK kaydının olup olmadığı da istendi. Ancak belediyenin bu yönde de bir evrak teslim etmemesi üzerine İl müdürlüğü SGK'dan resmi yazı ile durum belirten doküman talep ettiği ifade edildi.