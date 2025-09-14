Konya'da 11 ilin Şehit ve Gazi Dernek Başkanları 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında bir araya geldi. Başkanlar, terörün bitmesi noktasında devlete tam destek verdiklerini belirtti.

SABAH'a konuşan Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir, "Türkiye'de terörü isteyen bence vatan hainidir. Ülkenin refahı için biz bu projeye tam destek vereceğiz. Oğulsuz yaşanır ama vatansız asla. Devletimizin bu konuda yanındayız. Sonu inşallah hayır olur. Şehitlerimizin mekânları cennet, ruhları şad olsun" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE OLACAK

Sivas Şehitler Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci:

Terörsüz bir Türkiye olsun. Bu terör laneti bitsin. Devletimiz olmazsa bizler olmayız. Biz bu sürece elimizden geldiğince destek vereceğiz. Dileklerimizi, beklentilerimizi devlet büyüklerimize anlatıyoruz. İnşallah terörsüz bir Türkiye olacak. Biz de bundan sonra şehit haberi vermek yerine şehitlerimizin geride kalan emanetlerine sahip çıkmaya devam ederiz.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz:

Biz devletimizin, milletimizin her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Ben Güneydoğu gazisiyim. Çocuklarımızın şehit olmasını, gazi olmasını istemiyoruz. En büyük acıyı bizler çektik. Artık analar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın diye bu sürece tamamen destek veriyoruz.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan:

Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde terörsüz Türkiye projesini tamamen destekliyoruz. Bizler anaların ağlamasını, çocukların yetimöksüz kalmasını istemiyoruz. Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si olarak birlik beraberlik içerisinde ilelebet Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yürümek istiyoruz. Bunu da Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Birliğimiz daim olsun.

İNŞALLAH AKAN KAN DURACAK

Aksaray Şehit Aileleri Koruma ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak:

Terörün bitmesini istiyoruz. Biz bu vatana evlat verdik. Devletimizi destekliyoruz. İnşallah akan kanlar duracak. Her şehit haberi geldiğince nefesimiz kesiliyor. Terörsüz Türkiye'yi istemeyen vatan hainidir. Birçok gazimiz var. Uzuvlarını kaybetmiş ama şükrediyor. Biz gazilerimize de minnettarız.

Kırıkkale Vatan İçin Can Verenler Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mümtaz Torunlu:

Şehit anneleri-babaları ağlamasın, eşler, çocuklar, kardeşler artık üzülmesin istiyoruz.