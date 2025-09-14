CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı. Özlem Vural'ın AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Özlem Vural programda şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan, değerli protokol, sevgili kıymetli Adalet ve Kalkınma Partili üyeleri artık yeni ailem. Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımızın takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Bunu Beykozlu ailem de bekliyor biliyorum. Sizlerle beraber olduğum için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim."