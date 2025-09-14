Söğüt’te büyük gurur

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde büyük coşku ve gurur yaşanıyor. Etkinlikler kapsamında Kayı Boyu'nun lideri, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde 'saygı nöbeti' değişimi yapıldı. 96 km'lik zorlu yürüyüşle bu yıl ilk defa Domaniç Hayme Ana Türbesi'nden oğlu Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'teki türbesine toprak getirildi.

Etkinliğe katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Ertuğrul Gazi, bu toprakların bize vatan olmasında öncülük etmiş, büyük emek vermiş, bizim için bir önder kişi. Adeta Alparslan'ın işte torunlarından bir tanesi. Alparslan kapıyı açtı, Ertuğrul Gazi bu topraklara bizi yerleştirdi" dedi. Etkinlikler kapsamında Osmanlı döneminden günümüze gelen "Şifalı Pilav" geleneği için kurban kesimi gerçekleştirildi.