Timur Soykan ve Barış Pehlivan’a dava! 4 buçuk yıla kadar hapisleri istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan ve Barış Pehlivan'a 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Soykan ve Pehlivan'ın 15 Ekim 2024'te Halk TV'deki 'Şule Aydın ile Kayda Geçsin' programında toplumun adalet duygusunu zedelemeye yönelik konuştukları iddia edildi. Öte yandan konuşmaların yargı görevlilerini toptan töhmet altında bıraktığı da belirtildi.

Soykan gazetecilik mesleğinin temel gereği olarak edindiği bilgileri kamuyla gerçeğe uygun şekilde paylaştığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Pehlivan ise 20 yılı aşkın süredir gazetecilik mesleğini icra ettiğini, sözlerinin resmi makamlarca yapılan açıklamalara, açık kaynak araştırmalarına, siyasi kulislerden elde edilen duyumlara ve mesleki deneyimler sonucu elde edilen bilgilere dayandığını söyledi. Eylemlerin ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

4 BUÇUK YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan İddianamede gazeteciler Timur Soykan ve Barış Pehlivan hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis istendi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.