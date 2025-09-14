TİSK ve MÜSİAD’dan terörsüz Türkiye önerileri: Suriye sınırına OSB kurulsun

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bölgeye ilişkin işverenlerden gelen raporları değerlendirmeye başladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun, komisyona sunduğu rapora, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çatışmanın ortadan kalkması halinde, yatırımın, istihdamın artacağına, vergi tabanının güçleneceğine dikkat çekildi. Raporda, terörün ve iç karışıklıkların olmadığı ülkelerin olanlara kıyasla her yıl yüzde 2 daha yüksek GSYH büyümesi kaydettiği, barış düzeyi çok düşük ülkelerdeki enflasyon oynaklığının barış düzeyi çok yüksek ülkelere göre 7 ila 34 kat daha yüksek olduğu vurgulandı. Bölgede terörün ortadan kalkması halinde merkezi bütçeye 26.8 milyar dolarlık ek getirinin sağlanabileceğinin altı çizildi.

YATIRIMLAR İÇİN YAPILANDIRILMALI

Müstakil İşadamları ve Sanayicileri Derneği'nin (MÜSİAD) hazırladığı Terörsüz Türkiye Önerileri raporunda ise, Suriye sınırında sınır OSB ve endüstri bölgeleri modeli önerisinde bulunuldu. Sınır endüstri bölgelerinin, daha büyük ölçekli, yüksek teknoloji ve ihracat odaklı yatırımlar için yapılandırılması gerektiği kaydedildi.