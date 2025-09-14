Togg’un yeni modeli T10F ile ilk sürüş Başkan’dan

Togg'un yeni satışa sunulan modeli T10F, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Togg Yönetim Kurulu üyeleri, otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Erdoğan'a sundu. Plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan T10F'nin mavi renkli Mardin modeliyle kısa bir test sürüşü yapan Erdoğan, araçla ilgili teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Test sürüşünün ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Erdoğan'a çeşitli hatıra objeleri takdim etti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil girişimi Togg, 25 Haziran 2018'de kuruldu. 29 Ekim 2022'de Erdoğan tarafından açılan Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nde ilk seri üretim aracı T10X banttan indirildi. 3 Nisan 2023'te Togg'un ilk teslimatı yine Erdoğan'a yapıldı. Togg, ilk yılını yaklaşık 20 bin satışla kapatırken, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla 81 ilde toplam satış 70 binin üzerine çıktı. 15 Eylül'de satışa çıkacak olan fastback model T10F, tıpkı T10X gibi Trumore platformu üzerinden satışa sunulacak.