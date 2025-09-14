Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kara para operasyonu: CAN Holding Çökertildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon, son yılların en büyük mali suç soruşturmalarından biri oldu. Soruşturma kapsamında CAN Holding ve bünyesindeki 121 şirket hakkında işlem başlatıldı.

88 MİLYAR TL'LİK KARA PARA

MASAK raporuna dayalı incelemelerde, CAN Holding'in alt şirketleri üzerinden sahte faturalarla 88 milyar TL'nin üzerinde kaynağı belirsiz paranın sisteme sokulduğu, bu gelirlerle medya, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerinde dev şirketler satın alındığı tespit edildi.

Bu kapsamda Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT, Kanal 1, Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mediza Hastanesi, Europan Tobacco ve Enerji Petrol A.Ş. gibi kuruluşların holding bünyesine dahil edildiği ortaya çıktı.

252 MİLYAR TL'LİK MALVARLIĞINA EL KONULDU

11 Eylül 2025'te icra edilen operasyonla birlikte, İstanbul başta olmak üzere Ağrı, Ankara, Mersin, Kocaeli, Kırıkkale, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan tüm şirketlerde arama yapıldı.

Toplam piyasa değeri 252 milyar TL olan şirketlere el konuldu ve TMSF'ye devredildi. Ayrıca, Can Holding'in Tekfen Holding'deki %18 hissesi de kamulaştırıldı.

MEHMET KAYA KISKIVRAK YAKALANDI

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam etti. Firari olarak aranan, Can ailesinin kayınbiraderi ve birçok şirketi kendi üzerine kaydettirdiği tespit edilen Mehmet Kaya, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın planlı ve kararlı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

JANDARMADAN TARİHİ BAŞARI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sadece İstanbul'da değil, farklı illerde eş zamanlı yürüttüğü operasyonlarla suç örgütünü adeta çökertti.

Bu operasyon, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük kara para aklama operasyonu olarak tarihe geçti.

Ayrıca şu an firari durumda olan şüphelilerin yakalanması için de jandarmanın çok kapsamlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Tamamlanan fezleke ile 6 şüphelinin, 15 Eylül 2025'te adliyeye sevk edilmeleri planlanıyor.