Türkiye, düzensiz göçle mücadelede son yılların en kapsamlı adımlarını attı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı 2025 yılı itibarıyla 375'e ulaştı. Dünyada ilk kez Türkiye'de hayata geçirilen bu sistem, yabancıların kimlik bilgilerinin hızla sorgulanmasını sağlayarak etkin bir denetim mekanizması oluşturdu. 2024 yılında 270 araçla 2 milyon 465 bin yabancının kimlik bilgisi kontrol edildi. Bu denetimlerde 104 bin 767 düzensiz göçmen tespit edildi. 2025'te ise sahadaki operasyonlar daha da yoğunlaştı. Yıl içinde 4 bin 125 operasyon düzenlenirken, bu operasyonlarda 7 bin 62 göçmen kaçakçısı yakalandı.Yetkililer, mobil denetimlerin hem sınır bölgelerinde hem de büyük şehirlerde göçmen hareketliliğinin kontrol altına alınmasında kritik rol oynadığını belirtti.Türkiye'nin göçle mücadelede geliştirdiği model, uluslararası alanda da örnek uygulama olarak dikkat çekiyor.