AK Parti’ye katılımlar devam ediyor

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımı hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde farklı partilerden seçilen ya da bağımsız olarak göreve gelen belediye başkanları, birer birer tercihini AK Parti'den yana kullanıyor. Son olarak CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılımıyla birlikte, partiye katılan başkan sayısı 59'a ulaştı.Yerel seçimlerden bu yana AK Parti saflarına katılan belediye başkanlarının dağılımı ise şöyle: 24'ü Yeniden Refah Partisi'nden, 16'sı bağımsız, 9'u CHP'den, 7'si İYİ Parti'den, 1'i Saadet Partisi'nden, 1'i DEM Parti'den ve 1'i DEVA Partisi'nden.Son dönemde AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ve Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal yer alıyor.