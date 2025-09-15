Başkan Erdoğan’dan Bakü paylaşımı: Nuri Killigil Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
