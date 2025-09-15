Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Bakü paylaşımı: Nuri Killigil Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum
Giriş Tarihi: 15.9.2025 18:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

