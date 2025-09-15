Gürsel Tekin’den veryansın: Hakkımı haram ediyorum

Mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Hakkımı hepsine haram ediyorum, beni kürsüde yuhalattınız" dedi. Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt vererek, "Özgür Özel'e yakıştırmadım, ben o değilim. Ben Özgür Özel'in abisiyim; yol arkadaşıyım. Bu cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam kaçmayacağımı bütün yedi düvel bilir. Biz korkularımızı bıraktık geldik. Diyoruz ki görevimizi yapacağız. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik. Bu cümleler çok hoş olmamıştır. Canı sağolsun" diye konuştu. Tekin, Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, "Dünkü laftan sonra olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum, beni kürsüde yuhlattınız. Kimi yuhalattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı. Ayıptır günahtır kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza etmek, bunu korumak benim ve arkadaşlarımın namusudur. Bu namuslu görevimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.