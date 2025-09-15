Halk TV’de Cumhurbaşkanı’na hakarete hapis talebi

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan resen soruşturma kapsamında Halk TV'de yayınlanan "Seda Selek ile Neden Sonuç" adlı programa katılan yorumcular Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a, 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istemiyle dava açıldı. İddianamede şüpheliler tarafından sarf edilen sözler ile Cumhurbaşkanı'nın şeref, onur ve saygınlığını rencide etmek suretiyle atılı 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçunu işledikleri kaydedildi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.