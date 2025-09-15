Mardin şekerinin rengi Togg’a çok yakıştı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin mavi rengine ilham veren Mardin badem şekeri, yörede hummalı çalışmalar sonucu üretiliyor. Mardin'de bağ ve bahçelerde yetiştirilen bademin kavrulmasının ardından bakır kazanlarda hazırlanan özel şerbetle kaplanmasıyla yapılan mavi badem şekeri, tadı ve aromasıyla beğeni topluyor. Kente gelen konukların sıklıkla tükettiği ve hediyelik aldığı badem şekerini Mardin halkı da misafirlerine ikram ediyor. Mardin Valiliğinin 2009 yılında yaptığı başvuru sonucu coğrafi işaretle tescillenen mavi badem şekeri, Togg'un yeni modeli T10F'nin rengine ilham oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hediye edilen ve satışa sunulacak Togg'un T10F modeline Tip Onay Belgesi verildiğini duyurdu.Mardin'de yöresel badem şekeri üreten şirketin gıda mühendisi Sevgi Yurt, "Mavi badem şekeri sadece bir tatlı değil, aynı zamanda Mardin'in kültürünü, misafirperverliğini ve köklü geleneğini yansıtan bir değer. Bugün bu değer, Türkiye'nin geleceğini temsil eden Togg'un üzerinde yaşıyor. Bu, bizleri oldukça gururlandırıyor. Mutluluk ve heyecanla izliyoruz" ifadelerini kullandı. Üretici Mehmet Şah Hazar da bir asırdır geleneksel yöntemlerle badem şekeri ürettiklerini söyledi. Badem şekerinin rengini lahor ağacının kökünden hazırlanan özel bir şerbetten aldığını ifade eden Hazar, "Mardin'in coğrafi renginin Togg'a yansıtılması güzel oldu. İkisi de Mardin ve ülkemizin milli gururu ve parlayan yıldızı olacaktır" dedi. Esnaf İbrahim Akdoğan da, "Mardin'in artık iki nazar boncuğu oldu, biri Togg, biri de badem şekeri" diyerek ikisinin de çok güzel olduğunu dile getirdi.