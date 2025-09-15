Haberler Gündem Haberleri THY, Avrupa’nın en iyi havayolu firması seçildi
SKYTRAX World Airline Awards ödülleri kapsamında Türk Hava Yolları (THY) 2025 yılında Avrupa'nın en iyi havayolu firması seçildi.

Dünyanın en önemli havayolu şirketlerinin birbiri ile yarıştığı SKYTRAX World Airline Awards ödülleri kapsamında hazırlanan 'En İyi Havayolu Şirketleri' listesi yayımlandı. 2025 yılında Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi kategorisinde Fransız havayolu şirketi Air France, İngiliz British Airways ve Alman Lufthansa'yı geride bırakan Türk Hava Yolları, listenin birinci sırasında yer aldı.

"BIR MAŞALLAHINIZI ALIRIZ"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bir Maşallahınızı alırız. Biz Avrupa Şampiyonuyuz. Avrupa'nın en iyi havayolu Türk Hava Yolları" paylaşımında bulundu.

