Timur Soykan ve Barış Pehlivan’a dava

Giriş Tarihi: 15.9.2025

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan ve Barış Pehlivan'a 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Soykan ve Pehlivan'ın 15 Ekim 2024'te Halk TV'deki 'Şule Aydın ile Kayda Geçsin' programında toplumun adalet duygusunu zedelemeye yönelik konuştukları kaydedildi. Konuşmaların yargı görevlilerini toptan töhmet altında bıraktığı da belirtildi.
