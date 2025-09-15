“Türkiye Yüzyılı, Söğüt’teki yürüyüşün bugünkü adıdır”

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin adına bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin son gününde Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Çelik Kanatlar' ve 'Merasim Bölüğü' gösterileri nefes kesti. Yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı tahmin edilen şenliklerde misafirlere 'şifalı pilav' dağıtıldı. Ertuğrul Gazi Türbesinde 'Saygı Nöbeti' tutan Alpleri selamlayarak dua eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şenlikte yaptığı konuşmada, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken işte bu büyük mirası yeniden kuşanıyoruz. Türkiye Yüzyılı, aslında Söğüt'te başlayan o yürüyüşün bugünkü adıdır. Büyük ve güçlü Türkiye, geçmişin köklerinden geleceğin ufuklarına uzanan büyük davanın adıdır" dedi.Yerlikaya, "Ertuğrul Gazi yalnızca bir bey, bir komutan değildi. O, aklı cesarete, imanı adaletle yoğurmuş bir medeniyet mimarıdır. O devletin temeli adalettir. Emanetimize sahip çıkmaya, tarihle sözleşmemizi yenilemeye geldik. Söğüt ruhuyla teröre karşı, organize suçla, uyuşturucuyla, fitneyle mücadele ediyoruz" dedi.