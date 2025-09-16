Haberler Gündem Haberleri AK Parti harekete geçti: Aileyi korumak için yeni adım
Giriş Tarihi: 16.9.2025 11:12 Son Güncelleme: 16.9.2025 11:30

AK Parti harekete geçti: Aileyi korumak için yeni adım

AK Parti, aile kurumunu korumak ve güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. 19 Eylül’de düzenlenecek “Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı”nda evlilik öncesi ve sonrası döneme dair yol haritası masaya yatırılacak.Çalıştayda evlilik öncesi psikososyal desteğin zorunlu hale getirilmesi ve evlilik süresince devam edecek bir danışmanlık sisteminin inşası tartışılacak.

Resul Ekrem Şahan Resul Ekrem Şahan Gündem
AK Parti harekete geçti: Aileyi korumak için yeni adım

UZMANLAR VE AKADEMİSYENLER BİR ARADA

AK Parti Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı nezdinde düzenlenecek çalıştaya Adalet, Sağlık ve Aile Bakanlıklarından uzmanların yanı sıra akademisyenler katılacak. Ayrıca evlilik öncesi kurslar düzenleyen Ümraniye ve Şahinbey gibi belediyeler de sahadaki tecrübelerini paylaşacak.



ERKEKLER MESAFELİ, KADINLAR DAHA İSTEKLİ

Parti yönetiminde yapılan değerlendirmelerde, erkeklerin evlilik danışmanlığına katılmaya mesafeli olduğu; buna karşın kadınların daha istekli davrandığı tespit edildi. Bu nedenle erkeklerin sürece dahil edilmesi için dijital eğitim desteğinin önemi vurgulanıyor.



YANLIŞ EVLİLİKLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Çalıştayda evlilik öncesi psikososyal desteğin zorunlu hale getirilmesi ve evlilik süresince devam edecek bir danışmanlık sisteminin inşası tartışılacak. Amaç, sorunların en başta tespit edilmesi, yanlış evliliklerin önlenmesi ve gerektiğinde terapist desteğiyle evliliklerin korunması.

BOŞANMALARA DOĞRU REHBERLİK

Evliliğin kurtarılmasının mümkün olmadığı durumlarda ise taraflara doğru rehberlik yapılması, boşanma sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi planlanıyor. Çalıştay sonunda çıkacak tavsiye kararlarının aile politikalarına yön vermesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti harekete geçti: Aileyi korumak için yeni adım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz