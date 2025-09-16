AK Parti harekete geçti: Aileyi korumak için yeni adım

UZMANLAR VE AKADEMİSYENLER BİR ARADA
AK Parti Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı nezdinde düzenlenecek çalıştaya Adalet, Sağlık ve Aile Bakanlıklarından uzmanların yanı sıra akademisyenler katılacak. Ayrıca evlilik öncesi kurslar düzenleyen Ümraniye ve Şahinbey gibi belediyeler de sahadaki tecrübelerini paylaşacak.
ERKEKLER MESAFELİ, KADINLAR DAHA İSTEKLİ
Parti yönetiminde yapılan değerlendirmelerde, erkeklerin evlilik danışmanlığına katılmaya mesafeli olduğu; buna karşın kadınların daha istekli davrandığı tespit edildi. Bu nedenle erkeklerin sürece dahil edilmesi için dijital eğitim desteğinin önemi vurgulanıyor.
YANLIŞ EVLİLİKLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Çalıştayda evlilik öncesi psikososyal desteğin zorunlu hale getirilmesi ve evlilik süresince devam edecek bir danışmanlık sisteminin inşası tartışılacak. Amaç, sorunların en başta tespit edilmesi, yanlış evliliklerin önlenmesi ve gerektiğinde terapist desteğiyle evliliklerin korunması.
BOŞANMALARA DOĞRU REHBERLİK
Evliliğin kurtarılmasının mümkün olmadığı durumlarda ise taraflara doğru rehberlik yapılması, boşanma sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi planlanıyor. Çalıştay sonunda çıkacak tavsiye kararlarının aile politikalarına yön vermesi bekleniyor.