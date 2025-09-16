AK Parti harekete geçti: Aileyi korumak için yeni adım





ERKEKLER MESAFELİ, KADINLAR DAHA İSTEKLİ



Parti yönetiminde yapılan değerlendirmelerde, erkeklerin evlilik danışmanlığına katılmaya mesafeli olduğu; buna karşın kadınların daha istekli davrandığı tespit edildi. Bu nedenle erkeklerin sürece dahil edilmesi için dijital eğitim desteğinin önemi vurgulanıyor.